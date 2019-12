Pikine: Un automobiliste fuit des agresseurs et heurte 11 personnes

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 12:07

A Pikine, les matchs de «navétanes» sont toujours marqués par des scènes des violences. En effet, après le match opposant Sante Yalla à Deggo à Djeddah Thiaroye Kaw, des jeunes se sont organisés en gang pour déposséder les passants de leurs biens. Ils ont brisé la vitre d’un véhicule particulier avec une pierre parce que le conducteur a tenté de leur opposer une résistance. La victime a alors perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter 11 personnes parmi les agresseurs. Il a terminé sa folle course dans un camion. Les autres membres du gang en ont profité pour lyncher sauvagement l’automobiliste. La Police, qui a été informée de l’incident, s’est rendue sur les lieux pour procéder au constat. Les blessés ont été évacués à l’hôpital à la suite de réquisitions.

