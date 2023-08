Pikine: Un maçon de 53 ans arrêté pour viol présumé sur une déficiente mentale Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

Maçon se son état, G. Sarr, âgé de 53 ans, est dans de beaux draps. Il est arrêté et placé en position de garde à vue au commissariat de Police de Pikine pour viol présumé sur une deficiente mentale. D’après des sources sécuritaires, c’est le nommé Aliou Thioub qui a, aux environs de 04 heures du matin, […] Maçon se son état, G. Sarr, âgé de 53 ans, est dans de beaux draps. Il est arrêté et placé en position de garde à vue au commissariat de Police de Pikine pour viol présumé sur une deficiente mentale. D’après des sources sécuritaires, c’est le nommé Aliou Thioub qui a, aux environs de 04 heures du matin, entendu des gémissements et des cris d’une dame à partir de sa fenêtre pendant qu’il dormait. Immédiatement, il a ouvert sa fenêtre pour s’enquérir de la situation. C’est ainsi qu’il a aperçu le mis en cause entre les jambes d’une déficiente mentale. Sans désemparer, il a immédiatement rappliqué sur les lieux pour mettre la main sur ce dernier, Il s’en est suivi une course poursuite d’une distance de cent mètres environs qui a permis l’interpellation du maçon. Cependant, la malade mentale a disparu dans la pénombre après avoir été recherchée en vain. G. Sarr a été conduit au poste de Police pour les besoins de l’enquête. Entendu sommairement, il n’a pas perdu du temps pour reconnaître partiellement les faits portés à sa charge. Selon lui, à la descente du boulot, il a rencontré une malade mentale vers Tally Boumack. Celle-ci lui a demandé de lui trouver à manger. Cependant, lorsqu’elle a acheté des bananes à cette dernière, la déficiente a voulu le forcer pour entretenir des rapports sexuels avec elle. Pour s’échapper, il lui a demandé d’attendre qu’il aille uriner et revenir. Ainsi, en ouvrant sa braguette pour uriner, la malade mentale, qui était derrière lui, a crié et ameuté le quartier en disant qu’on est en train de la violer. Et c’est dans ces circonstances qu’il a été interpellé et conduit au service, selon les mêmes sources. Le Procureur est avisé des faits, et le mis en cause placé en garde à vue pour les faits de viol. En attendant, l’enquête ouverte suit son cours.



Source : Source : https://lesoleil.sn/pikine-un-macon-de-53-ans-arre...

