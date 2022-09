Pikine : Un vigile tué par un camion

Le chauffeur, conduisant un camion plateau de marque Renault Premium, qui effectuait une marche arrière a heurté par derrière le vigile qui était assis. Ce dernier est alors mort sur le coup. Le drame s’est produit à l’arrêt Niayes de Pikine. Informés, limiers et sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour procéder aux constats.



Par la suite, une réquisition a été faite pour permettre l’évacuation du corps sans vie du défunt vigile à l’hôpital Dalal Jam pour les besoins de l’autopsie. Les policiers ont trouvé la somme de 2 375 francs et un téléphone simple de marque Calus qui ont été consignés avant l’arrivée de ses proches.



Les hommes du Commissaire Mame Arona Bâ ont constaté que le chauffeur Khadim. F détenait tous les documents administratifs. Malgré tout, il a été interpellé pour homicide volontaire et conduit à la Police de Pikine pour les besoins de l’enquête.