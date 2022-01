Pikine plaide pour un lycée technique et professionnel

L’inauguration du collège de Thiaroye a servi de tribune aux autorités de la banlieue, pour demander au ministère de l’Éducation nationale de doter leur localité d’un lycée de formation professionnelle. Une demande sociale, de l’avis du maire de Pikine,



Abdoulaye Thimbo demande également l'érection de deux autres lycées dans les communes de Dalifort et de Dagoudane. Venu présider la cérémonie d’inauguration du collège de Thiaroye, le candidat de Benno à la ville de Pikine, déclare que c’est une doléance du président des parents d’élèves, qui d’abord, a demandé que ce nouveau collège soit érigé en lycée. « Nous portons cette doléance auprès de l’Inspecteur d’Académie pour qu’il soit notre porte-parole auprès du ministre de l’Éducation nationale », a-t-il soutenu, avant d’ajouter: « Nous voulons également un autre lycée dans l’arrondissement de Dagoudane, en plus du lycée Mame Yély Badiane ».













L'As

