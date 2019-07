Pikine : plus de 300 personnes arrêtées après le combat Boy Niang-Lac De Guier 2 Le combat entre Boy Niang et Lac de Guiers n’a pas connu de vainqueur, hier, mais plus de 100 policiers en civil et en tenue, ont procédé à l’arrestation de plus de 300 personnes, suspectées de perpétrer des agressions, venant de Pikine et de Guédiawaye. Ces individus sont présentement dans les commissariats de Pikine et de Guédiawaye, selon la RFM.

