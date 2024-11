Place Baya (ex place Faidherbe) à Saint-Louis : Un homme d'une soixantaine d'années meurt soudainement, après un malaise Un drame s’est produit cet après-midi à la place Baya (ex place Faidherbe), près du pont Gueth Ndar à Saint-Louis. Un homme de 62 ans, victime d’un malaise, est décédé sur le coup.

Selon des témoins présents sur place, l’homme marchait tranquillement lorsqu’il s’est soudainement effondré. Les vendeurs qui étaient aux alentours et des conducteurs de Jakartas, stupéfaits, ont constaté que l’homme était déjà décédé.



D’après le frère de la victime, arrivé sur les lieux peu après le drame, son grand frère souffrait de problèmes liés à un goître.



Après le constat de la police, le corps sans vie a été transporté à l’hôpital régional de Saint-Louis par les sapeurs-pompiers.













Adama Sall (Saint-Louis)



