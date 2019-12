Place de l’Indépendance: le collectif "Noo Lank" déchire l’arrêté du Préfet de Dakar et maintient son sit-in

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 12:50

Le collectif "Noo Lank" est déterminé à manifester ce vendredi dans l’après-midi à la Place de l’Indépendance.



Pour les responsables du collectif contre la hausse du prix de l’électricité, il est hors de question de se plier à la décision Préfet de Dakar, lequel leur propose en lieu et place, la place de la Nation, ex- Obélisque. « Nous appelons tous les Sénégalaises et les Sénégalais à venir massivement à la place de l’indépendance comme annoncé pour exiger au Gouvernement à revenir sa décision de hausse du prix de l’électricité et la libération de nos camarades arrêtés.



La Constitution nous confère le droit à un rassemblement pacifique avec comme seule exigence de déposer une lettre d’information. Nous avons rempli toutes les conditions. Nous avons déposé deux lettres d'information sur deux places différentes. La première, sur la place de la Nation, sera réservée aux personnes du troisième âge. La seconde se tiendra à la Place de l'indépendance, consacrée à la mobilisation pacifique des jeunes contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération des otages », déclare le porte-parole du Collectif Aliou Sané devant la presse ce vendredi.



Ce dernier a également répondu aux jeunes de la mouvance présidentielle qui comptent organiser une contre-manifestation. « Hier, vous avez le cinéma qui s’est passé avec des plaisantins qui sont allés bien après nous déposer une soi-disant lettre d’information à la Préfecture, pour saper et saboter l’initiative du peuple sénégalais qui tient à s’exprimer contre la hausse du prix. Ils ont joué à un jeu alors que l’heure n’est pas au jeu. Nous leurs rappelons que cette question de l’électricité est plus sérieuse parce que les Sénégalais dans leur diversité, sont assez fatigués par la cherté de la vie », fait savoir le coordonnateur du Mouvement Y en a marre.

