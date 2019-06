Place de l’Obélisque : Une vingtaine de personnes arrêtées par la police

Une vingtaine de personnes ont été arrêtées par la police en marge de la manifestation de la plateforme Aar Li Nu Bokk à la place de la Nation, ex- Obélisque. Parmi eux, les leaders de la plateforme : les rappeurs Cyrille Touré alias Thiat, Mohamed Simon Kouka alias Simon, le coordonnateur de Y en a marre", Aliou Sané et l’activiste Guy Marius Sagna de « France Degage ».



Ils ont été arrêtés pour certains sur les lieux même et pour d’autres, dans les quartiers environnants. Des affrontements ont éclaté de part d’autres de Colobane, où des pneus ont même été brûlés par les manifestants.



Pour rappel, les initiateurs de ce rassemblement réclament la lumière sur les révélations de la BBC à propos des contrats gaziers.



La manifestation a été interdite par le Préfet de Dakar au motif qu’il y a « des menaces réelles de troubles à l’ordre public, l’incitation à la violence à travers des propos irrévérencieux à l’endroit des institutions publiques et des risques d’infiltration par des individus malintentionnés ».

