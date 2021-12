Place de la Nation: Flop total de la manif de Y en a Marre et de FRAPP Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Décembre 2021 à 17:10 | | 0 commentaire(s)| L’Association Professionnelle des Régies Publicitaires du Sénégal (APRP), le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT) et le Congrès de la Renaissance démocratique (CRD) sont venus en renfort pour la manifestation qui se tient en ce moment à la Place de la Nation. Mais n'empêche, la mobilisation attendue n'a pas été au rendez-vous.

























