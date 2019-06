Place de la Nation ex-Obélisque: «La manifestation de Aar Li Nu Book aura bel et bien lieu »

La plateforme « Aar Li Nu Book » a prévu un vaste rassemblement aujourd’hui dans l’après-midi à la place de la Nation, ex-Obélisque, pour réclamer la lumière sur les révélations de la BBC à propos des contrats gaziers.



Selon les informations dans la presse, non encore confirmées, le Préfet de Dakar aurait interdit la manifestation. Interrogée par la RFM, Cheikh Tidiane Dièye, un des initiateurs précise qu’ils n’ont pas encore reçu de notification. « Nous avons déposé une demande en bonne et due forme auprès des autorités compétentes. Au moment où je vous parle (7h05 du matin aujourd'hui), aucune notification ne nous a été faite allant dans le sens de l’interdiction de cette manifestation. Le Préfet a convoqué notre mandataire pour l’entendre et il a dit que dispositions seront prises pour sécuriser la manifestation. Jusqu’à ce qu’un avis contraire ne nous soit notifiée, nous considérons que cette manifestation aura bien lieu », a-t-il déclaré sur la RFM.



« Vous avez entendu dans les médias et sur les réseaux sociaux que le rassemblement de demain (aujourd’hui) a été interdit. Je tiens à préciser que nous n’avons pas reçu de notification. Donc, cette manifestation aura bel et bien lieu comme prévu », a ajouté « Thiat » de « Y en a marre ».



Même son cloche pour son compère, Aliou Sané, coordonnateur du Mouvement. « La plateforme " Aar Li Nu Bokk" rappelle aux citoyennes et citoyens que le rassemblement de ce vendredi 14 juin à la place de L'Obélisque se tiendra comme prévu. Nous appelons les compatriotes à venir massivement munis d'un drapeau national", a-t-il écrit sur Facebook.



Pour rappel, des partis d’oppositions, les organisations de la société civile et des personnalités indépendantes regroupés autour de la plateforme « Aar Li Nu Book », ont prévu une « grande mobilisation » ce vendredi 14 juin à Dakar à partir de 15 h, pour dénoncer les contrats pétroliers signés par le régime en place et exiger plus de transparence dans la gestion de ressources naturelles.



Le projet d'organisation de cette manifestation fait suite à des révélations de la chaîne britannique BBC sur un « scandale à 10 milliards de dollars », concernant l'attribution de blocs de gaz offshore au Sénégal.















