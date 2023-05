Place de la nation : Le F24 sonne la mobilisation pour le 12 mai prochain !

Les forces vives regroupées autour de la F24 se sont réunies ce mercredi pour procéder au lancement de leurs activités dont la première se décline en termes de rassemblement populaire le 12 MAI 2023. Considérant que la gravité du moment interpelle tout citoyen soucieux de la préservation de la démocratie et de la paix, le F24 veut se constituer en une force dissuasive rassemblant les citoyens autour de la vérité pour la préservation de la paix.



Le F 24 invite les sénégalais à ce rassemblement pacifique et qui devra porter sur les sujets notamment la 3ème candidature de Macky Sall, la libération des détenus politiques et la création des conditions d’une élection présidentielle inclusive, libre et transparente en

Février 2024.

