Placé sous mandat de dépôt: Voici les lourdes charges retenues contre le journaliste Pape Ndiaye

C’est un retournement de situation. Alors qu’un deuxième retour de Parquet pour lui a été annoncé, en début d’après-midi, après l’ouverture d’une information judiciaire, le journaliste de Walfadjiri Pape Ndiaye est finalement inculpé et placé sous mandat de dépôt. Cela fait suite à son audition mardi, programmée en début de soirée, par le juge du deuxième […] C’est un retournement de situation. Alors qu’un deuxième retour de Parquet pour lui a été annoncé, en début d’après-midi, après l’ouverture d’une information judiciaire, le journaliste de Walfadjiri Pape Ndiaye est finalement inculpé et placé sous mandat de dépôt. Cela fait suite à son audition mardi, programmée en début de soirée, par le juge du deuxième cabinet d’instruction, a informé son avocat Me Moussa Sarr. Ce dernier, contacté par lesoleil.sn, a fait savoir que « c’est en début de soirée que le juge d’instruction, qui a hérité du dossier, a finalement décidé de l’entendre et de l’inculper ». Selon la robe noire, six (6) chefs d’accusation sont retenus contre son client. Il s’agit, en effet, de « provocation d’un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre des membres de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles, mise en danger de la vie d’autrui ». L’arrestation du présentateur de « Balance » fait suite à un soit-transmis du procureur relatif après sa dernière sortie sur le plateau de Walfadjri, soutenant que « 19 substituts du procureur se seraient opposés au renvoi devant la chambre criminelle » de l’affaire opposant le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, à l’ex-masseuse Adji Sarr. S.G



