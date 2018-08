Placée sous mandat de dépôt, Moumy Diaw se défausse sur son mari et sa coépouse

Moumy Diaw, la dame arrêtée pour avoir volé un bébé dans une clinique à Touba, a prémédité son acte, comme le révèlent les témoignages recueillis par les enquêteurs. Interrogée sous le régime de la garde à vue, la jeune femme de 30 ans, a assuré que si, elle a commis l’acte répréhensible, c’est parce que sa coépouse lui dit tout temps qu’elle est infertile.



Pis, elle signale que son mari n’a jamais rien dit face à ces « provocations ». Interrogé comme témoin, ce dernier, a assuré qu’à plusieurs reprises, il a donné l’argent à sa seconde femme pour l’achat de médicaments et ses visites prénatales. Il a assuré cependant qu’un jour, il a été intrigué par le fait que chaque fois qu’il interpellait son épouse sur les ordonnances cette dernière, fuyait la discussion.



Un autre témoin, sage–femme de son état a informé que la veille de l’enlèvement, Moumy Diaw s’est présentée à elle pour disposer d'un certificat d’accouchement, ce qu’elle a refusé de faire.



Devant les enquêteurs, la mise en cause a avoué s’être rendue à la clinique Blue Star, la veille des faits, pour procéder à un repérage, en arguant qu’elle apportait le déjeuner à un malade. Après avoir fait un topo des lieux, elle y est revenue le lendemain. C’est ainsi, qu’elle a pu facilement s’emparer d’une blouse avant de se diriger dans la salle d’accouchement.



Sur place, elle infirme la visiteuse qui gardait le bébé (la maman était sous la douche) que l’enfant de trois jours devait subir des soins. Une fois le bébé avec elle, Moumy Diaw est sortie par une porte dérobée qu’elle avait repérée vingt-quatre heures avant. Le crime était presque parfait. C’était sans compter avec un voisin qui après avoir entendu le vol de bébé, est allé le dénoncer à la Police de Touba.



Selon Libération qui révèle les détails de l’enquête, Moumy Diaw a été inculpée et placée sous mandat de dépôt hier, par le procureur de la République, près le Tribunal de Grande instance de Diourbel. Elle sera jugée le 6 septembre prochain pour le délit d’enlèvement d’enfant.

