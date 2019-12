Placés sous mandat de dépôt, hier : Guy Marius Sagna et compagnie poursuivent leur grève de la faim Guy Marius Sagna et compagnie, à l’exception de Souleymane Djim, ont tous été placés sous mandat de dépôt, hier. Tous les 8 sont poursuivis pour manifestation interdite. Quant à Guy Marius Sagna, il est en plus poursuivi pour rébellion, provocation d’un attroupement et actions diverses. Toutefois, les mis en cause ont décidé de poursuivre leur grève de la faim, même si l’un d’entre eux, serait mal en point. A signaler que 5 parmi les personnes interpellées sont des étudiants.

