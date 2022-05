Plage BECEAO: les vendeuses de poisson braisé sur des...braises à cause de la rareté du produit Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 09:54 | | 0 commentaire(s)| Les vendeuses de poisson braisé à la plage BCEAO ne voient pas encore le bout du tunnel avec la rareté du produit halieutique. En cette forte période de chaleur où les plages accueillent un monde fou, ce sont des occasions qui n'arrivent pas souvent. L'autre difficulté, les clients, composés le plus souvent de personnes jeunes, n'achètent plus comme avant.



