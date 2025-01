Plaidoyer contre une dette sans provision par une piqûre de rappel à Paname ! Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|

Remerciements à la France : Plaidoyer contre une dette sans provision par une piqûre de rappel à Paname ! Monsieur le Président, les Africains ne vous ont pas remercié ou pas suffisamment, pour avoir débarrassé le Continent du "terrorisme" ! Je ne sais si j'en ai l'envergure, ce dont je doute fort,mais je voudrais, au nom de tous les "africains libérés" par la France des griffes du terrorisme et offerts en victimes expiatoires à la gueule des "Djiadhistes", vous dire merci d'avoir plié bagages, ou d'être en train de le faire, en vous rappelant toutefois, quelques formules de politesse que vous avez oublié de rendre à l'Afrique ! Vous avez oublié de dire merci aux "tirailleurs" pour avoir participé à sauver la France du "Lieber Straume" que lui promettait un homme à la moustache légendaire ! Vous avez oublié pendant longtemps, de faire amende honorable pour vos grandspères, quand ils ont "blanchi" les combattants à la lisière de Paris, trop noirs à leur goût pour l'ultime parade et massacré leurs frères d'armes a Thiaroye pour une poignée de francs! Vous avez oublié de dire merci à l'Afrique Equatoriale, d'avoir ouvert les bras à la "France libre" à Brazzaville quand, sans domicile fixe, elle écumait les océans à la recherche d'un pied à terre ! Vous avez aussi oublié de dire merci au Niger pour avoir éclairé la France depuis Arlit, elle même plongée dans le noir ! Vous avez oublié de dire merci aux 2400 soldats de "l'opération Fatim" ( Forces Armées Tchadiennes au Mali) quand les combattants Tchadiens, ayant attaqué les Djiadhistes retranchés dans la vallée d'Amatetai, difficile d'accès, à Kidal et Gao, pour reduire les résistances dans la profondeur ont facilité les opérations de ratissage de "Serval" ! C'est une foultitude de remerciements, dont je n'ai cité que les plus flagrants, que vous avez oublié de présenter à l'Afrique qui a tout donné à la France, au prix de sa propre survie et de celle de ses fils , qu'il me plait, si besoin était, de vous rappeler! Au demeurant la nécessité de sécurité, ne peut racheter cette impératif de souveraineté, qui souffle sur votre ancienne chasse gardée ! Celle ci a été à bonne école, pour apprendre de vous, que l'on pouvait éconduire son libérateur au nom de la souveraineté ! En effet n'avez vous pas demandé, dés 1958, aux libérateurs Américains ayant débarqué en Normandie et en Provence, de plier bagages, malgré la nécessité de faire face au spectre de la destruction nucléaire grondant depuis l'Est ? Ainsi paré de votre souveraineté, comme d'une armure d'airain, vous avez su faire face aux risques inhérents à la "guerre froide"! Ce faisant vous avez su réorganiser votre défense autour de la "suffisance nucléaire" par une "dissuasion" portée par la Triade, Sous Marins Nucléaires Lanceurs d'Engins (S NLE), Force Océanique Stratégique ( Fost) et Forces Aérienne Stratégique ( Fas). Ainsi aujourd'hui, la France est la seule puissance nucléaire de l'Union Européenne, car "ne voulant dépendre de personne dès lors que sa survie pourrait être mise en cause par un adversaire ".

Au nom de cette souveraineté, vous vous êtes aussi retiré du Commandement Allié Intégré de l'OTAN, pour conserver votre liberté d'action et votre indépendance dans le choix de l'emploi de vos capacités militaires! Les Américains vous ont ils exigé des remerciements et des courbettes? J'en doute fort puisque dès 1961, le Président Kennedy a fait une visite officielle historique en France avec Jacqueline, ayant mis Paris à ses pieds, accueillis en grandes pompes par le "souverainiste" De gaulle, avant même de lancer son fameux "Ich bin ein Berliner" en 1963 dans l'ancienne capitale du 3eme Reich divisée ! Ce fair play américain face à De gaulle, aurait dû vous inspirer face aux Africains ne réclamant que le droit de "dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre, et de prendre parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit" dixit Thomas Jefferson (La Déclaration d'indépendance)! Ainsi après ce plaidoyer , j'ose espérer que vous nous accepterez ce droit, sans réclamer outre mesure des remerciements "sans provision", tout en acceptant de faire amende honorable pour tout ce que votre pays a fait subir au Continent!

En définitive vous ne ferez pas moins que l'Amérique, qui a libéré la France, soutenue par le sang des africains, versé aux son des canon, en acceptant de bonne foi, notre

choix de souveraineté clairement exprimé par nos dirigeants. Nous peut être ainsi un jour, dans le respect mutuel, faire le choix souverain, de danser ou pas, ensemble, aux sons des violons! Colonel (er) Mamadou Adje,

Expert en Gestion de Situations d'Urgence

