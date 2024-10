Plaidoyer pour la mise en place de la Caisse autonome de Protection sociale universelle (CAPSU)

La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) organise du 02 au 03 octobre 2024, un atelier de partage et de renforcement de capacités des membres de son Conseil d’orientation. Au programme de ces deux jours, des présentations et exposés sur le cadre juridique, les attributions et les missions de la DGPSN seront partagés. L’objectif est de renforcer les capacités des membres dudit Conseil d’orientation afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle.



Parlant au nom de ses collègues, le Président du Conseil d’orientation, Monsieur Mouhamadou DIAW a d’abord magnifié la tenue de cette rencontre avant d’informer que « depuis la création de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, des progrès significatifs dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités ont été réalisés ». Cependant, il exhorte les acteurs « à consolider ces acquis et à innover pour surmonter les obstacles qui se dressent encore sur le chemin de la DGPSN ».



Dans son allocution d’ouverture, le Délégué général, Monsieur Matar SENE s’est réjoui de la tenue de cet atelier qui constitue un moment fort de mise à niveau et de capacitation des membres du Conseil d’orientation sur les divers instruments de la DGPSN. La rencontre se tient dans un contexte où l’attention du gouvernement est tournée vers la transformation systémique du pays. L’objectif est de faire du Sénégal un « État souverain, juste et prospère », conformément aux orientations de Son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République, dont la déclinaison et la mise en œuvre sont assurées par Monsieur le Premier ministre, Ousmane SONKO, qui conduit avec succès les travaux de formulation du nouveau référentiel des politiques publiques.



Le plan quinquennal élaboré dans le cadre de la stratégie nationale (SND) 2025-2029, qui reprend les orientations de la Stratégie nationale de la Protection sociale (SNP) à travers son axe 2 « Capital humain de qualité et équité sociale », accorde un grand intérêt à la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.



D’après Monsieur le Délégué général, « cette composante suggère une extension de la protection sociale par le truchement de la formalisation des acteurs de l’économie informelle et le développement des programmes de filets sociaux destinés entre autres aux enfants et aux personnes âgées ». Toutefois, il a précisé que « cet élargissement de la couverture ne se réalisera sans un financement durable et pérenne ».



Une occasion pour lui de faire un plaidoyer pour la mise en place de la Caisse autonome de Protection sociale universelle (CAPSU). Dans cette dynamique, Monsieur le Délégué général a lancé un appel aux conseillers en ces mots : « avec vous à nos côtés, chers membres du Conseil d’orientation, nous avons toutes les raisons de croire en l’aboutissement de ce projet qui reste un défi majeur du parachèvement des réformes structurelles du secteur de la protection sociale ».