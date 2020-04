Plainte à l’Ofnac : Mansour Faye pas ébranlé Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale s’est dit pas ébranlé du tout par la plainte contre lui, que le mouvement Frapp/France dégage compte déposer à l’Ofnac, pour sa gestion jugée pas transparente dans l’attribution des marchés liés à l’aide alimentaire aux familles dans le cadre de la Force Covid-19. « Le moment opportun, je ferai un bilan exhaustif de la gestion de cette aide. Je trouve que ce n’est pas le moment de parler de choses futiles. L’armée et la gendarmerie encadrent cette distribution et je peux vous assurer que pas un seul franc ne sera détourné de cet argent », a-t-il déclaré sur la Rfm.

