Plainte chez le Procureur de Pikine-Guédiawaye : SonKo poursuit Aliou Sall jusqu’à son domicile Le sommeil d’Aliou Sall, maire de Guédiawaye et frère du président Macky Sall, doit certaine être hanté par l’ombre de l’opposant Ousmane Sonko. Car, décidément, le Pastef ne compte pas lâcher l’affaire relative au « scandale petro-gazier à 10 milliards de dollars » impliquant Aliou Sall en partenariat offshore avec l’homme d’affaires Frank Timis. En effet, ce vendredi, invité de l’émission géopolitique "Afrik soir", animée par notre confrère de la radio Convergence Fm, Birame Souleye Diop, l’administrateur du Pastef, a annoncé l’intention de son parti de porter plainte contre Aliou Sall au niveau du procureur de Pikine-Guédiawaye.

Une volonté qui fait suite, selon ce numéro deux du parti de Sonko, au refus du procureur de la République, Bassirou Gueye, de prendre au sérieux le dossier Pétro-Tim incriminant Aliou Sall, frère du président Macky Sall. Contacté par nos soins pour plus d’informations sur cette nouvelle tournure judiciaire, un des bras droit de l’opposant radical, Ousmane Sonko, amorce la gestation de cette stratégie d’attaque dans la plus haute instance du parti Pastef. «Cette plainte au niveau du procureur de Guédiawaye à l’encontre d’Aliou Sall, sur son implication nébuleuse entachée de corruption et de fraude fiscale, dans la gestion de nos hydrocarbures, est en train d’être étudiée au niveau du comité de pilotage de notre parti », nous a-t-il soufflé au bout du fil.





Toujours, selon cette source, malgré l’attitude partiale du procureur Bassirou Gueye soumis au président Sall, le Pastef fera tout son devoir qui est de traquer Aliou Sall jusque dans ses derniers retranchements. Autrement dit, le Tribunal de grande instance (Tgi) de Pikine-Guédiawaye, fief du maire Aliou Sall. Le procureur du Tgi de cette ville, Amadou Seydi, n’a qu’à se tenir prêt à accueillir la polémique offshore qui mine le pays depuis presque un mois.







Le Témoin





