Plainte contre Aliou Sall : « si le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu…» La saisine du doyen des juges par Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, du Congrès de la renaissance démocratique (Crd), contre Aliou Sall et Frank Timis pour "faux et usage de faux, détournement de deniers publics et complicité de détournement", n’est pas sans risque pour les plaignants.

« Si le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, les personnes qui ont fait l’objet de la plainte, peuvent initier une procédure pour dénonciation calomnieuse », a, en effet, renseigné l’avocat dans l’émission ‘’Jury du dimanche’’ d’Iradio.

