Plainte contre D-média: Aliou Sall perd son procés contre Bougane Guèye Dany et Ameth Aïdara

Le tribunal correctionnel a purement et simplement relaxé Bougane Guèye Dany et Ameth Aïdara, respectivement Pdg et journaliste à D-média.



"Libération online" de rappeler que ces derniers étaient sous le coup d'une plainte du maire de Guédiawaye, Aliou Sall. En cause, la reprise, lors d'une revue de presse, d'un article de Direct news accusant le frère du Président d'avoir vendu le siège de la mairie à Auchan.