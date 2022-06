Plainte contre le procureur, manifestation de Yewwi: Ce qu'en dit le ministre de la Justice !

" Le Sénégal est un pays de Droit. Celui qui veut déposer une plainte peut le faire et que la Justice fasse ce qu’elle doit faire ", a déclaré le Garde des Sceaux.



Quant aux manifestations en vue vendredi, il déclare: " C’est de la Responsabilité du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice que je suis. Nous sommes dans un Etat de Droit et chacun doit accepter de respecter l’état de Droit, aussi bien du côté du pouvoir que de celui de l’opposition. La loi, elle est pour tout le monde, chacun doit assumer ses responsabilités. L’opposition doit assumer ses responsabilités et le gouvernement aussi assume ses responsabilités ".