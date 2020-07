Plainte pour diffamation - Cheikh Yérim Seck pas encore sorti de l'auberge Le journaliste Cheikh Yérim Seck n'est pas encore au bout de ses peines. La famille Farès a confirmé ce mardi sa plainte pour diffamation et injures devant le Doyen des juges.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juillet 2020 à 06:41 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Yérim Seck lors d'une émission avec Maïmouna Ndour Faye de la 7v avait fait des révélations sur la famille Farès qui détenait chez elle près de 04 milliards de francs CFA en liquide. ce qui avait fait recourir à la gendarmerie l'aide d'une banquière pour le décompte.



Si la famille Farès a confirmé sa plainte hier pour diffamation et injures devant le Doyen des juges, le journaliste qui vient d'être condamné en correctionnelle pour diffamation aussi, n'est pas encore sorti de l'auberge.



Mis sous contrôle judiciaire pour une histoire de moeurs sur une femme qui avorté, une autre affaire pourrait le rattraper sous peu.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos