Plan International Sénégal dote 8275 familles, 210 daaras et 100 écoles, en kits alimentaires et produits d'hygiène et sanitaires (Gouverneur de la Région)

Plan International Sénégal, dans sa mission de protection des jeunes, des enfants, des filles et des personnes vulnérables, a remis au gouverneur de Louga, une contribution supplémentaire visant à permettre aux populations de la région, en particulier les enfants et les jeunes filles, de mieux faire face à la pandémie. Cet appui vise principalement les habitants des onze (11) Collectivités Territoriales de la zone d'intervention de l'organisation dans ladite région.

En effet, au vu de la progression de la pandémie et malgré « l’allégement du Plan du Plan d’urgence », Plan International Sénégal a mobilisé avec l’appui de ses partenaires, de nouvelles ressources pour l’acquisition de produits d’hygiène et sanitaires destinés à au moins 8725 familles des enfants parrainés par l’organisation et 100 écoles. A noter aussi l’octroi de kits alimentaires destinés à la prise en charge des apprenants d’au moins 210 daaras, dans la région de Louga.



Cet accompagnement, qui vise également le renforcement des moyens de protection et de résilience de 142 villages ainsi que l’information des maires, animateurs communautaires et journalistes sur les violences basées sur le genre et les aspects liés à la sauvegarde des enfants et des jeunes, a été remis ce 18 Juin auprès du Gouverneur de la région de Louga, des membres du Comité régional de la gestion de la crise, des sous-préfets, des maires et de la presse locale.



La présente contribution de Plan International fait suite à la mise à disposition, au début de la pandémie, d’une enveloppe d’une valeur de 17 230 483 FCFA aux régions médicales de la région, pour orienter les relais communautaires, faire des sensibilisations à travers la réalisation d’émissions radio et des visites à domicile, confectionner des outils de sensibilisation et se doter en matériels d’hygiène et produits sanitaires pour lutter contre la maladie.



