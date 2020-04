Plan de contingence du Covid-19 : Macky Sall demande le règlement rapide des factures d’eau et d’électricité Le Chef de l’Etat, a demandé, hier, en réunion du Conseil des ministres, le règlement rapide des factures d’eau et d’électricité des abonnés de la tranche sociale. Dans sa communication, le chef de l’Etat a aussi souligné « le caractère urgent de la distribution des vivres » et a demandé au Ministre du Développement communautaire, d’impliquer les forces de défense et de sécurité dans le déploiement de l’aide alimentaire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos