Plan de paix Moyen-Orient : La Tunisie retire son ambassadeur de l’ONU

Pour avoir mené une consultation inadéquate sur une résolution du Conseil de sécurité en réponse à l’initiative de paix américaine au Moyen-Orient, la Tunisie a décidé d’expulser ce vendredi son ambassadeur aux Nations Unies.



Selon le bureau du Président tunisien, Moncef Baati accusé d'absence de coordination et de consultation avec le Ministre des affaires étrangères et du représentant des pays arabes et islamiques aux Nations Unies.



Pour rappel, le plan de paix du Moyen-Orient, initié par les Etats-Unis est perçu comme une stratégie qui permettra à Israël d’annexer toutes ses colonies ainsi que la vallée stratégique du Jourdain, rapporte africanews.com.