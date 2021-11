Planification familiale : le Sénégal vise 13 millions d’utilisatrices

Vendredi 12 Novembre 2021

Dans le cadre de la planification familiale, le Sénégal vise 13 millions d’utilisatrices de contraception moderne d’ici à 2030. Abdoulaye Diouf Sarr qui a fixé cet objectif de l’Etat, souligne qu’il est retenu, parmi les engagements politiques, « d’amener le taux de prévalence contraceptive de 26% en 2021, à 46% en 2026, chez les femmes en union », lit-on dans la note de presse.



Le combat consiste à la « réduction des besoins non satisfaits, chez les adolescentes mariées de 15-19 ans de 22,9%, en 2019, à 15%, en 2026, et chez les jeunes femmes mariées de 20-24 ans, de 19,6%, en 2019, à 10% en 2026. » Il faudra aussi « assurer la continuité des services de planification familiale en situation d’urgence. »



Au plan financier, mentionne t-on dans Rewmi, il est nécessaire « d’assurer d’ici à 2026, une augmentation annuelle de 20% de la contribution de l’État évaluée à 500 millions F CFA, en 2021, pour atteindre un milliard, contribuant à une meilleure accessibilité et disponibilité des produits contraceptifs ».

