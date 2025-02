Planification territoriale : des officiels insistent sur l?importance des données géospatiales Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2025 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) Tidiane Sidibé et Isidore Diouf, Directeur général de Sénégal Numérique (SENUM SA), ont souligné mercredi, l’importance des données géospatiales dans plusieurs secteurs stratégiques comme la gouvernance, la planification territoriale et la recherche scientifique. Ils intervenaient lors de la deuxième édition des ”Ndekki”, une initiative portée par le Projet Sen spatial, fruit de la collaboration entre le Groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination (GICC) en géomatique et l’ambassade de France. Le ”Ndekki” est un moment d’échange privilégié où les acteurs du secteur géospatial partagent des innovations des solutions, des bonnes pratiques et des opportunités d’affaires dans le domaine. Lors de cette édition l’ANAT a mis en lumière ses réalisations majeures notamment le PNADT (Plan national d’aménagement et de développement territorial) ainsi que ces projets liés à la production et à l’exploitation de données géospatiales tels que la Base de données urbaines et d’autres initiatives structurantes. ‘’Le partage et l’accès ouvert aux données géospatiales sont essentiels pour garantir une gouvernance transparente, encouragent la recherche scientifique et favorisent l’émergence d’une économie numérique compétitive’’, a déclaré M. Sidibé lors des travaux. Il a souligné que lorsqu’on qu’un pays n’a pas de données géospatiales, il ne peut avoir de vision à long terme. ”La donnée territoriale, a-t-il ajouté, constitue le socle pour intégrer tous les autres domaines : climatique, sanitaire et de la population pour parler de manière générale’’. Tidiane Sidibé a estimé que le Projet Sen spatial illustre de manière concrète, l’engagement du Sénégal à bâtir un écosystème d’innovation autour des données satellitaires et à renforcer la souveraineté géospatiale du pays, un levier essentiel pour appuyer les politiques publiques et stimuler l’économie numérique. Le directeur général de l’ANAT a expliqué que ce rendez-vous (Ndekki) met en lumière des avancées majeures liées à la refonte du Géoportail du Sénégal (GéoSénégal), pierre angulaire de l’infrastructure nationale de données géospatiales (INDG), visant à renforcer l’accès à des données fiables, ouvertes et actualisées. Selon lui, ‘’ces initiatives répondent aux grands défis identifiés par la Vision Sénégal 2050, notamment moderniser notre administration, favoriser l’inclusion numérique, stimuler la recherche, soutenir les innovations locales et développer une économie de la connaissance inclusive et durable”. Isidore DIOUF, directeur général de Sénégal Numérique (SENUM SA), Président du Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination en Géomatique (GICC) a relevé à son tour l’importance d’avoir des données géospatiales fiables et fiabilisées. ‘’Avoir la donnée géospatiale, c’est avoir le pouvoir. Si vous n’avez pas la donnée, vous ne pouvez pas avoir la planification. Et même la vision Sénégal 2050 dont on en parle, si vous n’avez pas la data, vous ne pourrez pas avoir une vision à long terme. Donc, à mon sens, la donnée territoire constitue le socle justement de ces données-là’’, a insisté M.Diouf. ‘’Lorsque vous voulez développer un pays, vous le faites sur la base de vos territoires’’, a-t-il encore souligné, relevant la nécessité d’avoir un socle de certaines informations permettant à nos dirigeants d’avoir un système de plantage et de planification avec des indicateurs globaux. Selon lui, ‘’en disposant de données fiables et fiabilisées d’ici fin 2026, nous arriverons à avoir notre espace MVP qui sera présenté au niveau le plus élevé pour donner cette dynamique de superposition des données’’. Le Projet Sen spatial, fruit de la collaboration entre le Groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination (GICC) en géomatique et l’ambassade de France est adossé à la Vision Sénégal 2050. Il trace une feuille de route claire pour positionner notre nation comme leader régional de l’innovation numérique, de la souveraineté technologique et de l’économie de la connaissance.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79010-planification-...

