Plans émergents africains : Makhtar Diop, le vice-pdt de la Banque Mondiale, adoube le Rwanda et l'Ethiopie et zappe le PSE sénégalais

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Juillet 2018 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Répondant à une question du journal Le Monde.fr : « depuis quelques années, plusieurs pays annoncent de manière tonitruante leur « émergence » : le Sénégal, le Bénin, la Côte d’Ivoire. Qu’est-ce que cela vous inspire ? », Le vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures a presque donné un pied de nez au Sénégal, le Bénin et la Côte pour citer les exemples du Rwanda et de l’Ethiopie qui sont sur la de l’émergence des plans rigoureux avec des objectifs chiffrés et mesurables



« Avoir une aspiration de développement économique et des ambitions pour son pays est une excellente chose. Des pays comme le Rwanda ou l’Ethiopie se fixent des objectifs raisonnables et essaient de les tenir. Ils ont des plans rigoureux avec des objectifs chiffrés et mesurables. La réalité doit



Avant d’ajouter : « Les institutions, tout comme l’administration, doivent



A lire entre les lignes, le Plan Sénégal Emergent (PSE) ne retient pas les mêmes attention que les plans du Rwanda et du Sénégal. Macky Sall et Amadou Bâ vont certainement prendre acte.



Pourtant, le Sénégal avait décidé d’adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l’émergence. Cette stratégie, dénommée Plan Sénégal Émergent (PSE) se décline en une vision qui est celle d’«Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit»… avec une transformation structurelle de l’économie à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement; une amélioration significative des conditions de vie des populations et le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l’État de droit. Mais, ce PSE , au-delà de la formule est-il rigoureux avec des objectifs chiffrés et mesurables ? That’s the question.



En tout cas, Makhtar Diop, ancien ministre de l’économie et des finances du Sénégal a levé le lièvre dans la brousse sunugalienne. Rappelons que Makhtar Diop est diplômé en finance de l’Ecole supérieure des sciences commerciales appliquées de Paris et en économie de l’Université de Warwick (Royaume-Uni). Avec ses 58 ans, il a débuté sa carrière dans les années 1980 en tant qu’analyste financier dans le secteur bancaire. De 1997 à 2000, le natif de Dakar a travaillé en tant qu’économiste au Fonds monétaire international (FMI) avant d’entrer dans le gouvernement de Moustapha Niasse en avril 2000, comme ministre de l’économie et des finances du Sénégal.

