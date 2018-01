Plateforme i35 : «Penser et agir pour demain» De la nécessité d’élargir la majorité présidentielle !

Dans un monde en pleine mutation et un Sénégal à la croisée des chemins, la plateforme Initiative 2035 inscrit son action dans une dynamique unitaire et l’agrégation de tous les talents sénégalais au service du développement économique et social de notre pays.



Face aux urgences nationales et aux défis à relever, taire les ambitions personnelles et les querelles partisanes relève d’un sentiment patriotique et de la fibre républicaine.



A l’attention de tous les militants et soutiens du Président de la République, nous rappelons que les enjeux sont aujourd’hui économiques, sociaux, culturels et sécuritaires.



Notre leader, le Président Macky Sall, a montré la voie à suivre à travers l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, moteur des politiques publiques, à dérouler sur une séquence temporelle de vingt ans. L’atteinte des objectifs assignés au PSE, exige de nous le sens des responsabilités, un engagement sans failles, un esprit de dépassement, un sens du devoir, une ouverture à toutes les compétences et une grande attention aux préoccupations de nos compatriotes.



Avec ces ressorts, nous assurerons sans nul doute (au PR Macky Sall), une brillante réélection dès le premier tour.

L'action de la plateforme « Initiative 2035 » s'inscrit dans cette perspective et se justifie par la conscience que nous avons des enjeux du moment, de la nécessité d'un vaste rassemblement et d'une démarche inclusive.











Mame Mbaye Niang & Cie



