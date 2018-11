Plateforme industrielle internationale de Diamniadio : Macky Sall enclenche la révolution industrielle Le président de la République a inauguré hier, la Plateforme industrielle internationale de Diamniado d’une superficie de 53 hectares et d’un cout global de 85 milliards de Fcfa. Aux allures d’un méga-meeting, Macky Sall a, devant son gouvernement, ses responsables politiques et militants, souligné les objectifs majeurs visés par ladite plateforme.

« Cet événement marque une étape importante dans le développement du Pôle urbain de Diamniadio. C’est un développement qui s’inscrit dans ma vision d’un aménagement harmonieux du territoire. En effet, cette plateforme industrielle permet à cette ville nouvelle de mieux répondre à sa vocation.



C’est dire tout le plaisir que j’ai en inaugurant cette plateforme industrielle de Diamniadio qui est une composante essentielle de la feuille de route opérationnelle du Pse. Ce projet s’étend sur une superficie de 53 hectares et est réalisé en deux phases pour un montant global de 85 milliards de Fcfa. La première phase que nous inaugurons aujourd’hui (hier) est réalisé sur une superficie de 13 hectares, entièrement fiancé par l’Etat du Sénégal, pur un coup de 25 milliards de Fcfa. Ce parc industriel abritera des industries manufacturières non polluant à haute intensité de main-d’œuvre dont la production est destinée à l’exploitation ou à l’import substitution.



D’ailleurs, dans ce processus qui a déjà démarré avec l’installation de 7 entreprises industrielles qui vont produire de textile, des équipements biométriques, électroniques et solaires pouvant contribuer à l‘équilibre de notre balance commerciale. L’objectif recherché ici, c’est d’accélérer le développement industriel du Sénégal tout en assurant la promotion des produits locaux et des investissements directs étrangers. Le parc compte, à ce jour plus de 1000 emplois, dont la majorité est constituée de femmes.



Ce qui nous permet de répondre aux besoins divers d’emplois de notre pays. Au-delà l’impact sur la croissance économique, la modernisation du secteur industriel aura, à terme, pour effet la création de 23 000 emplois, dont 15 000 emplois directs et 8000 emplois indirects », explique le président de la République, Macky Sall."



