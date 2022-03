« Pld 'Ànd Suqali » : Babacar Gaye quitte ses fonctions de Vice-Président

Membre fondateur du Parti des Libéraux et Démocrates And Suqali Babacar Gaye a décidé de démissionner de ses fonctions de Vice-Président chargé de l'orientation idéologique et des affaires Administratives dudit Parti.

Un départ, explique t-il, qui ne remet pas en cause son compagnonnage avec Oumar Sarr Président du Parti, mais qui répond plutôt à un besoin « de faire le bilan à mi-parcours du fonctionnement de notre parti et d'en tirer des conséquences ».

Ainsi, après mûre réflexion, Babacar Gaye d’annoncer avoir décidé de se décharger de ses fonctions de Vice-Président chargé de l'orientation idéologique et des affaires administratives du Parti des Libéraux et Démocrates (Pld/And Suqali) tout en restant membre du Pld/And Suqali.

« Je compte dorénavant poursuivre mon engagement au service du pays avec moins de responsabilités dans un parti politique qui exigent beaucoup de présence et de sacrifices; et surtout avec plus de liberté dans la prise en charge de mes responsabilités citoyennes » fera-t-il savoir pour finir.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Pld-And-Suqali-Babacar-G...