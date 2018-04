Plenel et Bourdin décryptent l'interview de Emmanuel Macron

Près d'un an après son élection, Emmanuel Macron a été interviewé en direct ce dimanche soir sur BFMTV et Mediapart. Emmanuel Macron a joué une partie de boxe contre deux poids lourds de l'info ce dimanche soir. Edwy Plenel, fondateur de Mediapart, et Jean-Jacques Bourdin, intervieweur vedette de RMC/ BFMTV l'ont interrogé sur de nombreux sujets pendant deux heures trente.