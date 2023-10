Pléthore de candidats a la présidentielle 2024 : " il ne manque que Fouta Tampi", ironise Lansana Gagny Sakho Environ 2002 candidats enregistrés pour l’élection présidentielle de 2024. L’ex directeur général de l’Onas se dit inquiet de la pléthore de candidats en lice pour la présidentielle 2024. Et face aux candidatures fantaisistes, il ironise en affirmant qu’«entre Queen Biz, Ndella Madior, Sire Sy, Dame Mbodji, il ne manquerait que Fouta Tampi».

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2023 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

D’après Le Grand Panel, dans un tweet, il parle de «Louma où ne manquerait que Fouta Tampi». «Les 80% savent qu’ils ne passeront pas le filtre, certains ne prendront même pas part aux opérations…..



Mais ils vont tous se prévaloir de sympathisants pour vendre au plus offrant leurs ‘voies’. C’est en réalité un manque de respect notable pour le peuple Sénégalais et l’institution que représente la fonction de Président de la République», a écrit Dr Lansana Gagny Sakho.



Il demeure convaincu que «les clowns doivent passer à la trappe, mais les fonctionnaires milliardaires qui sont encore beaucoup plus dangereux ne doivent pas passer le filtre antidémocratique».



