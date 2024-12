Pluie à Dakar: Les précisions de l’Anacim

XALIMANEWS: Depuis ce mardi 03 décembre, de faibles pluies sont notées à Dakar. Une situation qui a tendance à interpeller de nombreuses personnes, pas habituées à voir des pluies au mois de décembre.Mor Kébé a apporté des éclairages sur cet état de fait. Ainsi, l’ingénieur prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la […]

XALIMANEWS: Depuis ce mardi 03 décembre, de faibles pluies sont notées à Dakar. Une situation qui a tendance à interpeller de nombreuses personnes, pas habituées à voir des pluies au mois de décembre.

Mor Kébé a apporté des éclairages sur cet état de fait. Ainsi, l’ingénieur prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) indique qu’ « il s’agit d’une situation qui a été prévue par l’ANACIM depuis le lundi dernier et qui se caractérise par une forte couverture nuageuse et une baisse notable des températures et de fortes précipitations touchant principalement les régions du Nord comme Saint-Louis, Louga, Linguère, et de l’Ouest aussi comme la région de Dakar, Thiès et une partie de Mbour. Et dans une moindre mesure ces précipitations ont touché Podor, Diourbel… Ce phénomène météorologique est typique de la période de fraicheur, et nous l’appelons souvent pluie d’hors saison puisque ce n’est pas causé par la dynamique des pluies qu’on a l’habitude d’observer pendant la période des pluies ».

Toujours selon le prévisionniste, « c’est également connu comme ‘‘pluie de mangue’’ en wolof. Cette appellation s’explique par le fait que l’apparition de ces pluies accélère le murissement des grappes de mangue qui sont accrochées aux branches », nous explique-t-il.

Mor Kébé ajoute par la suite que ces pluies sont dues à un conflit de masses d’air venant d’Europe qui descend pour trouver une masse d’air chaud et sec localisé sur le continent africain.

Leur mélange au-dessus de l’Afrique de l’Ouest conduit à la formation de nuages qui se développent progressivement, entrainant ainsi des précipitations sous les régions du Nord et de l’Ouest.

Par ailleurs, il apporte des précisions concernant la dangerosité des conséquences de ces pluies qui avaient fait des ravages il y a quelques années au Sénégal. « Ce type de phénomène s’observe le plus souvent pendant les périodes de fraicheur et peut parfois avoir des conséquences dramatiques sur les populations. On se rappelle la situation du 9 au 11 janvier 2002 qui a été marquée par des quantités extrêmes de pluie et une fraicheur intense dans les régions du Nord et de l’Ouest. C’est un phénomène qui avait causé la mort de plusieurs personnes et de nombreux animaux, en plus de pertes agricoles importantes. C’est pourquoi maintenant les alertes météorologiques sont pour faire face à ce genre de phénomènes. Elles permettent aux populations de prendre les mesures de précaution pour éviter les dangers. En termes de perspectives, on peut dire que cette situation risque de nous intéresser aujourd’hui jusqu’au jeudi soir. C’est pourquoi nous demandons aux populations de se mettre à l’abri pour éviter les coups de fraicheur mais aussi de protéger le bétail et les récoles ».

LeSoleil

