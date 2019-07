Pluie à Dakar : Les routes de certains quartiers impraticables (images)

Après la pluie c'est le beau temps, disait l'adage. Les habitants de Dakar et sa banlieue diront, certainement, le contraire. Les millimètres qui ont arrosé cette nuit la capitale ont causé d’énormes désagréments chez les usagers de la route. Certains axes, notamment la route nationale, et autres rues et ruelles, sont devenus presque impraticables.