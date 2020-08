Pluies torrentielles à Ouonck: Deux fromagers terrassés et la tribune publique "défigurée" Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|

De fortes pluies accompagnées d'un vent violent ont fait des dégâts importants ce samedi à Ouonck, localité située dans le département de Bignona. Selon nos information plusieurs arbres ont été terrassés. Dans le village deux fromagers ont été terrassés. Par mesure de prudence le courant a été coupé pour le moment. La tribune officielle où on organise es activités culturelles, politiques éducatives... a été complètement détruite. Pourtant refaite l'année dernière par le FADO.



"Aucune perte en vie humaine n'a été notée mais les dégâts matériels sont énormes même les câbles électriques sont coupées d'autres sont par terre , les zincs éparpillés.

Pour le moment Ouonck est noir pas d'électricité. Nous demandons le soutien de tout le monde pour la réhabilitation de cette tribune dans les meilleurs délais, " lance Adama Badiane président du Forum associatif pour le développement de Ouonck (FADO).



Il faut préciser que cette tribune a accueillie des hautes autorités politiques de ce pays dont l'ancien président Abdou Diouf. Le village de Ouonck, chef de lieu de commune mais enclavé à cause de l'état de la route de la boucle des Kalounayes.













