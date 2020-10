Plus d’infrastructures de base: Le cri du cœur des populations de Goudiry Goudiry, un des départements de la région de Tambacounda, réclame plus d’infrastructures de base. Les populations déplorent l’absence de banque sur l’étendue du département, l’absence de camp de sapeurs-pompiers et de marché moderne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 09:37

Les habitants de ce département fustigent l’enclavement de leur département malgré les promesses de l’Etat. Il y était attendu l'intervention du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) et du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).



Mais les populations déplorent le fait qu’ils soient confinés dans leur localité à cause des fortes pluies, mais surtout, du fait de l’absence de pistes praticables. À part la route Nationale n°1, aucune route n’est bitumée. Les infrastructures de base n’existent pas, selon leur porte-parole, Madany Ndiaye.



M.Ndiaye a invité l’Etat à travers ses programmes comme PUDC et le PUMA, à agir rapidement pour sortir de l’ornière leur localité.









