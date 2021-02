Plus de 1.500 migrants secourus au large de la Libye en une semaine Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 00:39 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 1.500 migrants ont été interceptés en une semaine au large de la côte ouest de la Libye alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, ont indiqué un responsable d'une ONG et un officier de la marine.



"Les gardes-côtes libyens ont mené plusieurs opérations de sauvetage depuis une semaine jusqu'à (mercredi) et secouru environ 1.500 personnes", a déclaré à l'AFP Adel el-Idrissi, de l'ONG International Rescue Committee (IRC). … Les agences de l'ONU et les ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de migrants interceptés en mer étant donné la situation chaotique du pays. Elles déplorent également les conditions déplorables dans les centres de détention. (Belga)





