Plus de 1600 migrants sont arrivés sur les îles Canaries ce week-end

Plus de 1600 migrants sont arrivés du continent africain ce week-end sur les côtes des îles espagnoles des Canaries en 48 heures, un rythme d’une ampleur inédite depuis plus d’une décennie, ont annoncé les services d’urgence locaux.



Pour la seule journée de samedi, plus de mille personnes ont débarqué à bord d’une vingtaine d’embarcations précaires dans les îles de Grande Canarie, Tenerife et El Hierro, a indiqué une porte-parole des services d’urgence des Canaries. Le corps d’un migrant a été récupéré sur l’île d’El Hierro, a-t-elle précisé. Dans la matinée de dimanche, d’autres bateaux ont été pris en charge avec quelque 600 personnes à bord. (Belga)





Source : Source : https://www.impact.sn/Plus-de-1600-migrants-sont-a...

