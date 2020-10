Plus de 2.000 personnes détenues par des terroristes à Idlib, alerte la Défense russe Rédigé par leral.net le Mardi 27 Octobre 2020 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|





Source : Des terroristes retiennent plus de 2.000 citoyens syriens -dont des journalistes et des médecins- dans la zone de désescalade d’Idlib, a annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Et d’appeler la Turquie à entreprendre des mesures efficaces pour éliminer les groupes terroristes dans la zone.Source : https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/2020102710...

Accueil Envoyer à un ami Partager