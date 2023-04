Plus de 400 migrants sont morts en Méditerranée, entre janvier en mars 2023 (Oim) Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 400 migrants sont morts en Méditerranée de janvier à mars, le trimestre le plus meurtrier depuis 2017. L'Organisation internationale pour les migrations craint que ces décès n'aient été « normalisés ». Ces victimes sont pour la plupart des Africains qui se lancent dans le périlleux voyage depuis les côtes de la Libye et de l'Égypte. « Avec plus de 20 000 décès enregistrés sur cette route depuis 2014, je crains que ces décès ne se soient normalisés. Les États doivent réagir », a déploré António Vitorino, directeur général de l'Oim, qui a souligné : « Sauver des vies en mer est une obligation légale des États ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/plus-de-400-migrants-sont-mort...

