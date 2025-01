«Plus jamais ça» : la grosse colère de Lat Diop contre...

En prison depuis plus de trois mois pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds, l’ancien directeur général de la Lonase, Lat Diop, partage la chambre 42 de la Maison d’arrêt de Rebeuss avec 12 autres détenus. L'ancien ministre des Sports se distingue par «son sens du partage», selon les témoignages de ses codétenus repris par L'Observateur.



Parmi eux, le commissaire Cheikhna Keïta, récemment élargi de prison, révèle que ce dernier est entré dans une colère noire après que sa famille lui a apporté son premier repas en prison.



«La première fois qu'ils lui ont amené un repas, c'était un petit repas modeste, il s'est fâché et leur a dit : "Plus jamais ça". Dès lors, ils lui apportaient de grandes quantités, et tout était systématiquement partagé. Il ne garde rien pour lui.»



L'ancien patron de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ne doute pas «qu'il y a[it] des prisonniers qui prient aujourd'hui pour que [Lat Diop] reste en prison encore longtemps».

