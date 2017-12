« Plusieurs victimes » dans le déraillement d’un train dans l’Etat de Washington

Un train qui passait près de la ville de Tacoma, dans l’Etat de Washington, a déraillé, lundi 18 décembre. Selon le shérif du comté de Pierce, cité par Associated Press et des chaînes locales, « il y a plusieurs morts et blessés ».



Le train appartient à Amtrak, la compagnie ferroviaire publique qui gère l’essentiel du transport de voyageurs aux Etats-Unis, et transportait 70 personnes. Des images de l’accident montrent que plusieurs voitures du train sont sorties des rails au passage d’un pont, tombant sur une autoroute.