Pluviométrie et Météo - Ces localités menacées de fortes pluies ce samedi... De fortes pluies pourraient toucher le centre, le sud et probablement le nord du pays, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

“Au courant des prochaines 24h, des activités pluvio-orageuses d’intensités variables sont prévues sur l’ensemble du territoire, avec toutefois des risques d’occurrence de fortes pluies sur les localités centre et sud voire nord du pays”, indique l’ANACIM dans son bulletin météo du soir.



Elle annonce une chaleur moins sensible dans la journée de samedi, et table sur des températures maximales variant entre 30° C à Dakar et 34° C à Podor et Matam.



Les prévisionnistes annoncent par ailleurs des vents de secteur ouest et d’intensité faible à modérée, les visibilités devant rester généralement bonnes.



