Podor/ Affaire du corps repêché à Mbolo Birane: L’épouse du défunt et un vigile en garde à vue

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2024 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

Le mercredi dernier, avant d’acheminer le corps sans vie de Ndao, le commandant de la brigade de gendarmerie de Pété avait fait venir sur les lieux (au bord du marigot Danayol de Mbolo Birane) le chef de village de Diaba.



Dès les premiers échanges, des témoins ont laissé entendre que la victime Ndao s’est bagarrée le matin avec le gardien du projet agricole de Diaba (un peu distant du village). Ndao, qui avait eu écho que le gardien coucherait avec sa femme, aurait surpris les deux dans la chambre du gardien, dans le projet agricole, rapporte Bes Bi.



La femme s’enfuit et les deux hommes se battent violemment. La dame, elle retourne au village sans mot dire. Chagriné par «l’infidélité» de son épouse et la défiance d’un autre homme, Ndao prend le chemin du marigot Danayol pour ne pas revenir. Avec ces informations reçues dès les premières heures de l’enquête, le gardien et la femme de Ndao ont été placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Pété depuis hier. Les enquêteurs attendent les résultats de l’autopsie pour donner suite à l’affaire

