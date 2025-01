Podor/Amadou Tidiane Mbaye : Une main experte prête à servir Son nom se décline en trois composantes. Lui c’est Amadou Tidiane Mbaye. ATM, pour faire court. Il est ingénieur agronome. Son curriculum vitae, long comme un bras, renseigne sur cette tête bien faite qui, au fil de son existence, a collectionné les diplômes et les expertises. Un CV si riche qu’on se perd là-dedans. Mais, retenons que ATM a rendu des services incommensurables aux Nations unies et à la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta et de la Falémé (SAED).

Dans cette société nationale, l’expertise de ATM a laissé des traces. Dans un partenariat entre la Saed et le Millenium Challenge Account (MCA), il a participé à la réalisation de tâches aussi diverses que bénéfiques. On peut citer, entre autres, le suivi d’études de faisabilité ; le suivi de travaux de construction d’infrastructures hydroagricoles (aménagements Hydroagricoles, pistes et ponts, ouvrages vannés) , le suivi des études et travaux du Millenium Challenge Account Sénégal (145 km).



D’adducteurs, 40 Km d’émissaire de drainage, Ouvrages de régulation, Station d’exhaure), la supervision de quatre contrats FIDIC. Cet homme qui a évolué dans la consultance et la réalisation d’études a, aujourd’hui, une carrière bien remplie, une expérience à partager et une ambition pour un pays auquel, il veut renvoyer l’ascenseur.



Bien que gagnant convenablement sa vie à l’international, ATM, tel un soldat est aujourd’hui disposé à travailler pour son pays. Dans un contexte où des jeunes sénégalais sont prêts à tout pour émigrer (y compris par la pirogue !), lui entreprend le chemin inverse pour mettre sa riche expérience au service de la souveraineté alimentaire, levier de l’Agenda de transformation 2050, pilier du programme de gouvernance du duo Diomaye-Sonko. Un cerveau disponible donc et qui ne demande qu’à travailler pour son pays et au bénéfice exclusif des populations du Sénégal.



