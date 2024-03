Podor/ Caravane du candidat de BBY: Amadou Bâ fait carton plein dans le Nord, sur le titre foncier d’ADD Macky a-t-il cédé son «titre foncier» du nord à Amadou Bâ ? On est tenté de répondre par l’affirmative. Tant la mobilisation était monstre dans cette partie du pays, d'où est originaire l’ancien Premier ministre, alors que les critiques étaient devenues acerbes quant au manque d’engouement et d’engagement des responsables départementaux, autour du candidat de Benno. Ceux-ci ont voulu démontrer exactement le contraire.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2024 à 19:01 | | 0 commentaire(s)|

De Ndieuyirba à Diaba, la marée humaine drainée par Amadou Bâ, a renvoyé la peur dans le camp de ses adversaires. Et c’est Yetta Sow, maire de Ndiayène Pendao, par ailleurs coordonnatrice départementale des femmes de Bby, qui a donné le ton des foules monstres autour du candidat de Benno. Pour la petite histoire, Ndiayène Pendao est le village d’origine d'Amadou Bâ. C’est vers la prière de la mi-journéen que la caravane du candidat Amadou Bâ a fait son entrée à Aéré Lao.



Dans le fief du Dg du Port et maire de la commune, la mobilisation était au rendez-vous. Ce, malgré la chaleur et les rigueurs du Ramadan. Même ambiance notée à Dodel, dans le domaine d’Amadou Niang, maire de la commune de Dodel. Puis, cap fut mis sur Doumnga Lao et au croisement de Madina Diatbé.



Dans cette localité qui a vu naître le saint homme, Thierno Hamdou Rabbi Ndiathie, Aïssata Aw a fait sensation. Cette dernière, très active dans la promotion des femmes et des jeunes, qu’elle appuie de diverses manières, a laissé une bonne impression à l’ancien PM et à sa délégation. Puis, direction Meri, où le maire Aboubacry Sow, Mamoudou Moussa Sow et Moustapha Wane, leaders de Bby, ont battu battu le rappel des troupes.



Ainsi, il était prévu un meeting au stade municipal de Bocké Dialloubé. Finalement, le public qui avait pris d’assaut ledit stade, est sorti pour aller à la rencontre du candidat du pouvoir, escortant ce dernier qui, la main dans la main avec Abdoulaye Daouda Diallo, était debout dans un véhicule décapotable sur une distance d’environ sept kilomètres. Une véritable démonstration de force, qui a fait dire à ADD que c’était plié d’avance à Podor, dont il est le coordonnateur départemental pour l’Apr. ADD a profité de l’occasion, pour rassurer les Sénégalais, qu'entre lui et le candidat de Benno, il n’y a aucun problème. Message tombé cinq sur cinq dans l’oreille de Amadou Bâ, qui l’a félicité pour cette forte mobilisation, tout en exhortant les responsables départementaux de Podor, à travailler dans l’unité.



Battre campagne ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble, ont été les messages forts de Amadou Bâ à l’endroit de ADD, sur qui il n’a pas tari d’éloges. Ce fut l’occasion de démentir tous ceux qui parlaient d’un malaise entre Amadou Bâ et Abdoulaye Daouda Diallo, plus que jamais déterminé à œuvrer pour une large victoire d’Amadou Bâ, dès le premier tour. Ce dernier a promis de poursuivre l’œuvre de désenclavement et d’électrification entamée par son mentor, Macky Sall.



D’ores et déjà, on peut affirmer, sans risque d’être démenti, que pour Benno, Podor est dans la sauce. A rappeler la présence des maires et adjoints, Directeurs généraux, Pca, et du Président du Conseil départemental Mamoudou Dia, tous venus des vingt-deux communes, qui ont tenu à accompagner Add dans cette très belle mobilisation.













Abou Kane





