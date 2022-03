Podor / Division au sein de « Benno Bokk Yakaar »: Abdoulaye Diop travaille à l'unité des membres A Podor, les responsables de « Benno Bokk Yakaar » étaient venus des quatre arrondissements du département, pour une rencontre avec la mission nationale, mandatée par la coalition présidentielle ce samedi. Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, mandataire dans cette zone, a mobilisé les responsables locaux pour évaluer les élections locales et se projeter vers les élections législatives de juillet prochain.

La délégation de Abdoulaye Diop a été reçue par les responsables Bby des 22 communes de Podor. Une rencontre qui a été présidée par le président du Conseil départemental, Mamoudou Dia, dans cette zone où la coalition présidentielle est largement majoritaire, car ayant remporté 21 communes sur 22. « Je suis venu avec la commission mandatée par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour rencontrer nos camarades, responsables du département. Nous sortons des élections locales et c’était l’occasion de leur apporter le courrier de félicitations du Président, que j’ai lu devant toute l’assistance », a déclaré le maire de Sédhiou.



D’après "Le Quotidien", Abdoulaye Diop a dit être venu pour apporter un message de paix et d’unité, mais aussi de félicitations. Il faut souligner qu’à Podor, les listes parallèles ont dépassé en nombre les listes officielles de la coalition et 9 d’entre elles ont gagné. Pour Abdoulaye Diop, chef de la mission, tous les responsables ont compris que l’histoire des listes parallèles ne concerne que les élections locales. Il ajoute : « Je sors très satisfait de cette rencontre, car tout le monde est convaincu que nous n’avons qu’un seul leader et qu’il faut le consolider. C’était le maître-mot de la rencontre ».



Sur la question des prochaines élections législatives, les responsables de la coalition présidentielle du département ont eu à faire comprendre que le problème des listes parallèles concerne exclusivement les élections locales et ils se sont engagés à retrouver l’unité pour une large victoire de Bby.



