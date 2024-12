Podor / Elan de solidarité : Le Collectif « Maayo Wona Kérol » vient en aide à des victimes des inondations Un collectif regroupant dix-huit organisations de la société civile du Sénégal et de la Mauritanie, a remis, mercredi, des kits alimentaires, des vêtements et des produits détergents, à des victimes des inondations survenues dans la vallée du fleuve Sénégal, à Podor (nord). Ils sont au total 138 personnes à bénéficier de l’appui de ce collectif dénommé « Maayo Wonaa Keerol » (Le fleuve n’est pas une barrière, en pulaar). "APS"

« Par cette caravane, nous voulons apporter assistance et solidarité aux populations victimes de la crue sur les deux rives du fleuve Sénégal, à travers des denrées alimentaires, des vêtements et des produits détergents », a déclaré Moussa Abou Niang, chef de délégation.



M. Niang, également coordonnateur du Programme intégré de Podor (PIP), a précisé que les 138 personnes bénéficiaires sont originaires de quatre villages, que sont Déguimbéré, Hamady Baga, Tivaouane-Mboyo et Wouro Hady. Ces localités sont situées dans les communes de Fanaye et Guédé Village.



Outre le Programme intégré de Podor, le collectif « Maayo Wona Kérol » comprend l’Union pour la solidarité et l’entraide (USE), l’Organisation des normaliennes de Germaine Le Goff, le Forum social sénégalais et le Collectif des associations musulmanes du Sénégal.



L’ONG Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Nouadhibou et Féddé Yellitaaré Gorgol, en Mauritanie, sont également membres du collectif, a ajouté Moussa Abou Niang, selon qui, « le fleuve ne sépare pas les deux peuples, mais les unit ».



Après le département de Podor, la caravane de solidarité du collectif « Maayo Wona Kérol » va sillonner les départements de Matam et de Kanel, dans les prochains jours.



